مصادر اسرائيلية: نتنياهو سيحدد موعد الانتخابات بعد زيارة واشنطن رغم الصعوبات

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 12 العبرية ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم تحديد موعد لانتخابات العام المقبل بعد زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت، أن نتنياهو يتوقع صعوبات في تمرير مشروع قانون تجنيد اليهود الأرثوذكس المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي، ويخشى أن يؤدي الخلاف حوله إلى انهيار الائتلاف الحكومي.

وبحسب التقرير، يسعى نتنياهو إلى استثمار أي مكاسب دبلوماسية محتملة خلال زيارته المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز موقعه السياسي قبل الانتخابات.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية قد ذكرت في وقت سابق، أن نتنياهو كان يأمل تمرير قانون تجنيد الحريديم قبل سفره، إلا أن ذلك بات غير مرجح.

ومن المقرر أن يحسم مجلس حكماء التوراة التابع لحركة أغودات يسرائيل موقفه من مشروع القانون خلال اجتماع يوم الأحد.

وفي 6 ديسمبر، كُشف عن تطورات جديدة للمشروع الذي يهدف إلى معالجة رفض بعض الحريديم أداء الخدمة العسكرية، وسط انتقادات في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست لعدم فعالية الصيغة المطروحة، ومعارضة من داخل الائتلاف والمعارضة، ما يقلل فرص تمريره في القراءتين الثانية والثالثة.

وأظهر استطلاع أجرته معاريف ونُشر الجمعة، أن ائتلاف نتنياهو ما زال عند 50 مقعداً، فيما يحصل حزب الليكود على 25 مقعداً إذا جرت الانتخابات اليوم. ووفق الاستطلاع، تحصد المعارضة 60 مقعداً، مقابل 10 مقاعد للأحزاب العربية.