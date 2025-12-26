  1. الرئيسية
السبت 27 ديسمبر 2025 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية" تنهي تركيب نظام الجوازات البيومتري في سفارتنا بالسعودية



رام الله/سما/

أنهت وزارة الداخلية تركيب وتشغيل نظام الجوازات البيومتري في كلٍّ من سفارة دولة فلسطين بالرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، وقنصلية دولة فلسطين في جدة، حيث بدأت السفارة والقنصلية فعلياً استقبال طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر الفلسطينية عبر النظام الجديد.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الحكومة والخطة التطويرية لوزارة الداخلية، التي تضع على سلم أولوياتها توفير خدمات متطورة تسهم في تسهيل الأمور الحياتية لأبناء الجالية الفلسطينية في الخارج، نحو تطوير وأتمتة الخدمات القنصلية وضمان أعلى مستويات الجودة والدقة في إصدار الوثائق الرسمية.

وأكدت الوزارة أن أبناء الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية أصبح بإمكانهم مراجعة السفارة والقنصلية لتقديم طلبات إصدار أو تجديد جوازات السفر الفلسطينية وفق التعليمات والمواعيد المعتمدة، مع التأكيد على حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات عالية الجودة مع الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات المعمول بها.

