  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" حاليا كما فعلت إسرائيل ..ولقاء نتنياهو سيركز على ملف غزة

السبت 27 ديسمبر 2025 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" حاليا كما فعلت إسرائيل ..ولقاء نتنياهو سيركز على ملف غزة



وكالات / سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يعتزم في الوقت الراهن الاعتراف باستقلال أرض الصومال، مؤكداً أنه "سيدرس الأمر" من دون الالتزام بخطوة سريعة، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل اعترافها بالكيان الانفصالي.

وفي تصريح لصحيفة واشنطن بوست، شدد ترامب، على أن موقفه يختلف عن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن يوم الجمعة، اعتراف إسرائيل بأرض الصومال كأول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة، وتعهد بنقل موقف داعم إلى ترامب خلال لقائهما المرتقب يوم الاثنين.

وكان نتنياهو قد أبلغ رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، خلال اتصال عبر الفيديو، أنه سينقل إلى ترامب رغبة بلاده في الانضمام إلى "اتفاقيات إبراهيم".

لكن ترامب بدا غير متحمّس، قائلاً رداً على سؤال حول الاعتراف: " ببساطة: لا، ليس في هذا الوقت".

كما أشار إلى أن محادثاته مع نتنياهو ستركّز أساساً على ملف غزة، حيث تلعب واشنطن دوراً في الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

وفي ما يتعلّق بعرض أرض الصومال استضافة قاعدة بحرية أميركية قرب مدخل البحر الأحمر، قلّل ترامب من أهمية المقترح، واصفاً إياه بأنه "لا شيء مميز"، لكنه استدرك بالقول إن "كل شيء قيد الدراسة".

ويأتي هذا الموقف في وقت يتحرّك فيه بعض حلفاء ترامب في الكونغرس لدعم الاعتراف بأرض الصومال، إذ يرعى عدد من النواب الجمهوريين مشروع قانون بعنوان "استقلال جمهورية أرض الصومال".

الأكثر قراءة اليوم

كارثيّة تؤدي الى مأساةٍ وطنيّةٍ ..اسرائيل : الصواريخ الإيرانيّة التي ستُطلَق بالمُواجهة القادمة تُضاهي أضرار قنبلةٍ ذريّةٍ..

مقتل إسرائيليين قرب العفولة والاحتلال يعلن عزمه تنفيذ عملية عسكرية بقباطية

الإعلام العبري : نتنياهو يلتقي الشرع قريبا …

القناة 12 العبرية : واشنطن ستعلن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار الشهر المقبل

هآرتس: حماس تستعيد سيطرتها على غزة ..

إسرائيل تعلن الاعتراف بأرض الصومال “دولة مستقلة”.. ودول عربية وإسلامية تدين الاعتراف

كاتس يأمر الجيش بالتحرك “بقوة” في قباطية بالضفة الغربية المحتلة التي يتحدر منها منفذ الهجوم الذي أودى بإسرائيليين

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية : الإدارة الأمريكية كلها فقدت الثقة في نتنياهو ما عدا ترامب

المؤسسة العسكرية الاسرائيلية : سياسة خنق الضفة ومنع عودة العمال ينذران بموجة عمليات

2025-12-26_15-46-14_510602

إسرائيل تعلن الاعتراف بأرض الصومال “دولة مستقلة”.. ودول عربية وإسلامية تدين الاعتراف

كاتس يأمر الجيش بالتحرك “بقوة” في قباطية بالضفة الغربية المحتلة التي يتحدر منها منفذ الهجوم الذي أودى بإسرائيليين

كارثيّة تؤدي الى مأساةٍ وطنيّةٍ ..اسرائيل : الصواريخ الإيرانيّة التي ستُطلَق بالمُواجهة القادمة تُضاهي أضرار قنبلةٍ ذريّةٍ..

الاتصالات الفلسطينية