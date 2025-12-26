  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القناة 12 العبرية : الإدارة الأمريكية كلها فقدت الثقة في نتنياهو ما عدا ترامب

السبت 27 ديسمبر 2025 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : الإدارة الأمريكية كلها فقدت الثقة في نتنياهو ما عدا ترامب



القدس المحتلة/سما/

نقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسؤولين في البيت الأبيض، قولهم أن الإدارة الأمريكية فقدت الثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشخص الوحيد المتبقي لديه هو الرئيس ترامب.
وأوضحت “القناة 12” العبرية أن “جي دي فانس، وماركو روبيو، وجاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، وسوزي وايلز، قد خسرهم نتنياهو جميعا، والشخص الوحيد المتبقي لديه هو الرئيس ترامب، الذي لا يزال يكن له الود، لكن الأخير يريد أيضا أن “.
وأشارت إلى أن “هناك تخوفا في البيت الأبيض من عدم التوصل إلى تفاهمات بين الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما في منتجع ترامب في ميامي، الاثنين المقبل، مما سيؤدي إلى تدهور الوضع في قطاع غزة واستئناف الحرب”.
ويأتي هذا التخوف في وقت “يسعى فيه البيت الأبيض إلى الإعلان، منتصف الشهر المقبل، عن تأسيس مجلس السلام وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية وقوة الاستقرار الدولية في القطاع”، حسبما نقلت “القناة 12” عن مسؤولين في البيت الأبيض.

وأضافت “القناة 12″، أن “المبعوث ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، يجريان محادثات مع مصر وقطر وتركيا ترمي إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الثانية من خطة ترامب في قطاع غزة، بحيث تشمل بداية نزع سلاح حماس وانسحاب آخر للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة”.
ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن “نتنياهو يشكك في أفكار ويتكوف وكوشنر، وخاصة بما يتعلق بنزع سلاح حماس، وأن نتنياهو يسعى إلى إقناع ترامب بتبني موقفه”.
وقال مسؤول إسرائيلي إن لقاء ترامب ونتنياهو “مصيري، وليس واضحا إذا كان رأي ترامب مشابه لرأي ويتكوف وكوشنر، ونتنياهو يحاول إقناع جمهور مؤلف من شخص واحد (ترامب). والسؤال هو إذا كان ترامب سيقف إلى جانبه أو إلى جانب مستشاريه الكبار بكل ما يتعلق بغزة”.

الأكثر قراءة اليوم

كارثيّة تؤدي الى مأساةٍ وطنيّةٍ ..اسرائيل : الصواريخ الإيرانيّة التي ستُطلَق بالمُواجهة القادمة تُضاهي أضرار قنبلةٍ ذريّةٍ..

مقتل إسرائيليين قرب العفولة والاحتلال يعلن عزمه تنفيذ عملية عسكرية بقباطية

الإعلام العبري : نتنياهو يلتقي الشرع قريبا …

القناة 12 العبرية : واشنطن ستعلن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار الشهر المقبل

هآرتس: حماس تستعيد سيطرتها على غزة ..

إسرائيل تعلن الاعتراف بأرض الصومال “دولة مستقلة”.. ودول عربية وإسلامية تدين الاعتراف

كاتس يأمر الجيش بالتحرك “بقوة” في قباطية بالضفة الغربية المحتلة التي يتحدر منها منفذ الهجوم الذي أودى بإسرائيليين

الأخبار الرئيسية

ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" حاليا كما فعلت إسرائيل ..ولقاء نتنياهو سيركز على ملف غزة

المؤسسة العسكرية الاسرائيلية : سياسة خنق الضفة ومنع عودة العمال ينذران بموجة عمليات

2025-12-26_15-46-14_510602

إسرائيل تعلن الاعتراف بأرض الصومال “دولة مستقلة”.. ودول عربية وإسلامية تدين الاعتراف

كاتس يأمر الجيش بالتحرك “بقوة” في قباطية بالضفة الغربية المحتلة التي يتحدر منها منفذ الهجوم الذي أودى بإسرائيليين

كارثيّة تؤدي الى مأساةٍ وطنيّةٍ ..اسرائيل : الصواريخ الإيرانيّة التي ستُطلَق بالمُواجهة القادمة تُضاهي أضرار قنبلةٍ ذريّةٍ..

الاتصالات الفلسطينية