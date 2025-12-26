مصر ترد على إعلان نتنياهو اعتراف إسرائيل بأرض الصومال ..

سما / وكالات /

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي بحث التطورات الخطيرة بمنطقة القرن الإفريقي مع عدد من نظرائه بعد إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة.

وأوضحت الخارجية أن عبد العاطي بحث مع كل من عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، تطورات الأوضاع الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي.

وأشار البيان إلى تناول الاتصالات "التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند"، وتأكيد الوزراء على "الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال"، كما شددوا على "الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد".

كما شدد وزراء الدول الأربع على "دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية".

ووفق البيان، أكد الوزراء في اتصالاتهم على أن "الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة".

وأكد الوزراء "رفض أية محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية"، كما تم التأكيد على الرفض القاطع لأية مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، التي ترفضها الغالبية العظمى من دول العالم شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.