إسرائيل تعلن الاعتراف بأرض الصومال “دولة مستقلة”.. ودول عربية وإسلامية تدين الاعتراف

القدس المحتلة / سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة الاعتراف بأرض الصومال “دولة مستقلة ذات سيادة”، وهو أول اعتراف رسمي بالجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي انفصلت عن الصومال.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه “وقع رئيس الوزراء نتانياهو ووزير خارجيته (جدعون) ساعر ورئيس جمهورية أرض الصومال إعلانا مشتركا ومتبادلا”.

وتلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، اتصالات هاتفية من نظرائه بعدة دول أكد خلالها الوزراء إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة الأراضي الصومالية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن عبد العاطي “تلقى اليوم اتصالات هاتفية من كل من عبد السلام عبدي علي وزير خارجية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، تناولت تطورات الأوضاع الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي”.

وأضافت أن “الاتصالات تناولت التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند (أرض الصومال)، حيث أكد الوزراء على الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية”.

ولفتت إلى أن الوزراء شددوا كذلك على “الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد، وعلى دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية”.

كما جرى خلال الاتصالات، وفق البيان، “التأكيد على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكد الوزراء أن “احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة”.

كما أكدوا “رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية”.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن الأخير “أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة”.

ولفت البيان إلى أن الموساد الإسرائيلي ساهم في تعزيز الاعتراف بين الجانبين.

وأضاف: “وقّع رئيس الوزراء (نتنياهو) ووزير الخارجية (جدعون ساعر) ورئيس جمهورية أرض الصومال (عبد الرحمن محمد عبد الله) إعلانا مشتركا متبادلا”.

وتابع: “يأتي هذا الإعلان بروح اتفاقيات أبراهام التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب”.

و”اتفاقات أبراهام” هي اتفاقيات لتطبيع العلاقات وُقّعت عام 2020 بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين برعاية الولايات المتحدة، ثم انضم إليها لاحقا السودان والمغرب.

ووفق البيان نفسه، دعا نتنياهو رئيس إقليم أرض الصومال إلى إجراء زيارة رسمية لإسرائيل، كما شكر ساعر، ومدير الموساد ديفيد بارنياع، والموساد “على مساهمتهم في تعزيز الاعتراف بين البلدين”.

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب الحكومة الصومالية على بيان مكتب نتنياهو.

ويتصرف إقليم “أرض الصومال”، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وتعده جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.