الخليل : الاحتلال يُخطر بهدم منزل عائلة الشهيد عمران الأطرش

الجمعة 26 ديسمبر 2025 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل : الاحتلال يُخطر بهدم منزل عائلة الشهيد عمران الأطرش



الخليل/ سما/

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية،، إخطارًا بهدم منزل عائلة الشهيد عمران إبراهيم الأطرش (19 عاما) في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأمهلت العائلة 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار.

وجاء ذلك عقب مداهمة قوة عسكرية إسرائيلية منزل العائلة وتفتيشه، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء.

ويُذكر أن الشهيد عمران الأطرش استُشهد بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلال تنفيذه عملية مزدوجة دهس وطعن برفقة الشهيد وليد محمد خليل صبارنة، في منطقة عصيون شمال الخليل، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة أربعة آخرين بجراح متفاوتة، وفق ما أعلن جيش الاحتلال حينها.

وتُعد هذه الخطوة استمرارًا لسياسة هدم المنازل التي تطال ذوي منفذي العمليات، والتي تلقى تنديدًا واسعًا من مؤسسات حقوق الإنسان باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

