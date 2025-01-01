  1. الرئيسية
الإعلام العبري : نتنياهو يلتقي الشرع قريبا …

الجمعة 26 ديسمبر 2025 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : نتنياهو يلتقي الشرع قريبا …



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مصدر سوري مقرّب من الرئيس أحمد الشرع، بأن المحادثات بين إسرائيل وسوريا، حول اتفاق أمني أحرزت تقدماً كبيراً في الأسابيع الأخيرة، مع احتمال التوقيع عليه قريباً.

وقال المصدر لقناة "آي 24 نيوز" العبرية، إن "هذا الاختراق الأخير يعزى إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يتم توقيع الاتفاق، الذي سيتضمن ملحقاً دبلوماسياً، خلال اجتماع سوري إسرائيلي رفيع المستوى في إحدى الدول الأوروبية في المستقبل القريب.

وأفاد المصدر السوري أنه "لا يستبعد إمكانية توقيعه في اجتماع بين الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

ويذكر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قال الشهر الماضي إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة، ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام".

وترفض إسرائيل مطلب سوريا بانسحاب إسرائيلي من جميع النقاط التي سيطر عليها الجيش في سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وتقول مصادر إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي سينسحب من بعض النقاط التسع التي يسيطر عليها حاليا في الأراضي السورية، فقط مقابل "اتفاق سلام كامل" مع سوريا، وليس اتفاقاً أمنياً، وفق قناة "آي 24 نيوز".

