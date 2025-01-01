  1. الرئيسية
الصحة العالمية تحذر من انهيار إنساني شامل في غزة : 100 الف طفل سيعانون من سوء التغذية حتى نهاية ابريل ..

الجمعة 26 ديسمبر 2025 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تحذر من انهيار إنساني شامل في غزة : 100 الف طفل سيعانون من سوء التغذية حتى نهاية ابريل ..



وكالات / سما/

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن 50% فقط من المرافق الصحية في قطاع غزة تعمل جزئيًا، وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية اللازمة للعمل في المستشفيات.

وأوضحت في بيان، اليوم الخميس، أن الوضع الإنساني في القطاع هش للغاية؛ بسبب تدمير البنية التحتية، وانهيار سبل العيش وتراجع الإنتاج الغذائي والقيود على الإغاثة جراء حرب الإبادة الجماعية، على مدار عامين كاملين.

وقالت إن أكثر من 100 ألف طفل؛ و37 ألف امرأة حامل ومرضع مهددون بسوء تغذية حاد بحلول نيسان/ أبريل 2026، مشيرةً إلى أن 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي حتى منتصف أبريل المقبل.

ولفتت الصحة العالمية، إلى أنه في حال تجدد العدوان، وتوقف المساعدات فإن قطاع غزة سيواج مجاعة خلال أشهر، داعية إلى إدخال الإمدادات الطبية بشكل عاجل وغير مشروط لإنقاذ الأرواح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أكدت في وقت سابق، أن العجز الدوائي في القطاع المحاصر بلغ 52%، مشيرة إلى أن هناك أصنافاً عديدة رصيدها صفر، إضافة إلى أن العجز في المستهلكات الطبية بلغ 71%.

وارتكبت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 242 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

