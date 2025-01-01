انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات بسبب نفاد الوقود

غزة / سما/

انقطعت الكهرباء عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة، مساء امس الخميس، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، بعد أن لم يسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الكميات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى لتعطيل خدمات الطاقة في المستشفى.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى، بأن المولدات توقفت عن العمل بالكامل بعد استهلاك آخر كميات الوقود المتاحة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن كافة أقسام المستشفى باستثناء الخدمات التي تعتمد على بطاريات احتياطية محدودة، في وقت تتزايد فيه احتياجات المرضى الوافدين وذوي الحالات الحرجة.

وأكدت إدارة المستشفى أن استمرار انقطاع الكهرباء يعرّض حياة المرضى للخطر، خصوصا في أقسام العناية المركزة والأطفال والعمليات الجراحية، داعية المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية للتدخل الفوري وضغط الاحتلال للسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات.