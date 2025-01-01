  1. الرئيسية
الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

الجمعة 26 ديسمبر 2025 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة



غزة / سما/

شن طيران الاحتلال الحربي، فجر اليوم الجمعة، غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي وعمليات النسف في مختلف المناطق الشرقية من القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال نفذ ما لا يقل عن أربع غارات استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس، تزامنا مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي والآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة وجنوبها.

وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة طالت منازل المواطنين في المناطق الشرقية من المدينة، كما شن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت المنطقة ذاتها.

وفي رفح، أطلق الطيران المروحي نيرانه المكثفة على أحياء المدينة، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل كثيف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستُشهد منذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من تشرين الأول الماضي 406 مواطنين، فيما أصيب أكثر من 1118 آخرين.

