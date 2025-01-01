  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الاسرائيلي يقرر تسمية عملياته العسكرية بحرب الانبعاث

الجمعة 26 ديسمبر 2025 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يقرر تسمية عملياته العسكرية بحرب الانبعاث



القدس المحتلة / سما/

 أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، تعليماته إلى جنرالات وضبّاط هيئة الأركان العامة بالجيش، بوجوب استخدام مُسمّى "حرب الانبعاث" فقط، في جميع أنشطة الجيش الإسرائيلي من احتفالات وخطابات ووثائق ومراسلات، وذلك اعتبارًا من الآن فصاعدًا.

ويأتي ذلك تماشيًا مع قرار الحكومة بتغيير اسم الحرب التي أصرّ رئيسها بنيامين نتنياهو على تغييره مرارا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت تغيير الاسم الرسمي لحرب الإبادة على قطاع غزة من حرب "السيوف الحديدة" إلى "حرب الانبعاث".

وأُقرّ الاقتراح بأغلبية الأصوات، إذ كانت وزيرة "الصهيونية الدينية"، أوريت ستروك، الوحيدة التي عارضت القرار، بينما امتنع وزير الشتات في حكومة الليكود، عميحاي شيكلي، عن التصويت.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي قدّم المقترح بنفسه للتصويت، في مستهل الجلسة: "أطرح اليوم أمام الحكومة مقترحًا لاعتماد اسم رسمي ودائم للحرب: ’حرب الانبعاث‘. بعد عامين من الحرب المتواصلة".

الأكثر قراءة اليوم

انفجار السخط في قلب الجيش.. الاحتياط يرفضون الاستدعاء والجدار الخلفي لإسرائيل يبدأ بالتصدع

يديعوت احرونوت :اخيراً تحقّق حلم الإخوان المسلمين ..

رئيس (شاباك): تهريب الأسلحة بالطائرات المسيّرة من الحدود الأردنيّة والمصريّة كارثة مستمرة وتهديدٌ إستراتيجيٌّ لإسرائيل

الصحفية الألمانية آنا ليدتكه تكشف تعرضها للاغتصاب خلال احتجازها في سجن إسرائيلي

“رفح أوّلًا” والباقي بـ”التقسيط”… إسرائيل “تقترح وتضغط”

نتنياهو: حسابات إسرائيل مع إيران و”أنصار الله” لم تحسم بعد

الرئيس عباس يوجه رسالة إلى البابا خلال قداس عيد الميلاد ويطالب بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الأخبار الرئيسية

الصحة العالمية تحذر من انهيار إنساني شامل في غزة : 100 الف طفل سيعانون من سوء التغذية حتى نهاية ابريل ..

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

هآرتس: حماس تستعيد سيطرتها على غزة ..

الاحتلال يوسّع "الخطّ الأصفر" إلى قلب حي التفاح وينسف مربعات سكنية وأزمة الوقود تضرب المشافي

زامير: جميع الجبهات نشطة وتنتظرنا تحديات جمّة لحماية أمن اسرائيل ومواطنيها..

الاتصالات الفلسطينية