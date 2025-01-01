الجيش الاسرائيلي يقرر تسمية عملياته العسكرية بحرب الانبعاث

القدس المحتلة / سما/

أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، تعليماته إلى جنرالات وضبّاط هيئة الأركان العامة بالجيش، بوجوب استخدام مُسمّى "حرب الانبعاث" فقط، في جميع أنشطة الجيش الإسرائيلي من احتفالات وخطابات ووثائق ومراسلات، وذلك اعتبارًا من الآن فصاعدًا.

ويأتي ذلك تماشيًا مع قرار الحكومة بتغيير اسم الحرب التي أصرّ رئيسها بنيامين نتنياهو على تغييره مرارا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت تغيير الاسم الرسمي لحرب الإبادة على قطاع غزة من حرب "السيوف الحديدة" إلى "حرب الانبعاث".

وأُقرّ الاقتراح بأغلبية الأصوات، إذ كانت وزيرة "الصهيونية الدينية"، أوريت ستروك، الوحيدة التي عارضت القرار، بينما امتنع وزير الشتات في حكومة الليكود، عميحاي شيكلي، عن التصويت.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي قدّم المقترح بنفسه للتصويت، في مستهل الجلسة: "أطرح اليوم أمام الحكومة مقترحًا لاعتماد اسم رسمي ودائم للحرب: ’حرب الانبعاث‘. بعد عامين من الحرب المتواصلة".