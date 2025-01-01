  1. الرئيسية
مستعمرون يعتدون على مواطنين ويسرقون 150 رأسا من الأغنام في دير دبوان

الجمعة 26 ديسمبر 2025 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمرون يعتدون على مواطنين ويسرقون 150 رأسا من الأغنام في دير دبوان



رام الله / سما/

اعتدى مستعمرون، فجر اليوم الجمعة، بالضرب المبرح على مواطنين اثنين، وسرقوا نحو 150 رأسا من الأغنام، خلال هجوم نفذوه على مزرعة في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين هاجموا مزرعة أغنام تعود ملكيتها للمواطن حسن محمد داوود غنام في منطقة خلة اللوز شرق البلدة، واعتدوا على مواطنين اثنين يعملان فيها بالضرب، قبل أن يسرقوا 150 رأسا من الأغنام ويلوذوا بالفرار.

وتشهد بلدة دير دبوان شرق رام الله تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستعمرين خلال الفترة الماضية، والتي تركزت بشكل خاص على المزارع والأراضي الرعوية وممتلكات المواطنين، بما في ذلك سرقة قطعان الأغنام. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق محاولات متكررة لتضييق الخناق على المواطنين، وإجبارهم على ترك أراضيهم، في ظل حماية وتواطؤ قوات الاحتلال.

