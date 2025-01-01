أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديد

وكالات / سما/

سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض معدلات الفائدة الأميركية مجددا العام المقبل، فيما حققت أسعار البلاتين والبلاديوم مكاسب ملحوظة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4502.75 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا جديدا عند 4530.60 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 0.7% إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

وفي سوق الفضة، قفزت الأسعار في المعاملات الفورية بنسبة 3.4% إلى 74.35 دولار للأوقية، قبل أن تسجّل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75.14 دولار.

في المقابل، حام الدولار قرب أدنى مستوى له في شهرين، الذي سجّله يوم الأربعاء، ما قدّم دعمًا إضافيًا للمعادن النفيسة.

وسجّل الذهب أداءً قويًا خلال عام 2025، مرتفعا بنحو 72%، مع تحطيمه مستويات قياسية متتالية.

ويأتي هذا الأداء مدعومًا بخفض معدلات الفائدة الأميركية وتوقعات المزيد من التيسير النقدي من جانب الفدرالي الأميركي، إضافة إلى الغموض الجيوسياسي، والطلب القوي من البنوك المركزية في إطار مساعي الدول لتقليص استثماراتها في الأوراق المالية الأميركية والدولار، فضلًا عن ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة.

أما الفضة، فقد قفزت بنحو 158% منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب، ومدفوعة بنقص المخزونات، وإدراجها على القائمة الأميركية للمعادن الحرجة، إلى جانب الطلب الصناعي القوي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين بنسبة 8% ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 2413.62 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 4.4% إلى 1757.25 دولار للأوقية.