الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اعتبارا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وتسقط بإذن الله زخات متفرقة فوق مختلف المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما الأحد: يتعمق تأثير المنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما وماطرا وعاصفا وباردا إلى شديد البرودة حيث تسقط بإذن الله الأمطار على معظم المناطق، تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 50 كم/ ساعة والبحر مائج.

والاثنين المقبل: يستمر الجو غائما وماطرا وعاصفا وباردا إلى شديد البرودة حيث تسقط بإذن الله الأمطار على معظم المناطق، تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 70 كم/ ساعة والبحر مائج.

وحذرت الأرصاد المواطنين خلال أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر شدة سرعة الرياح، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.