هآرتس: حماس تستعيد سيطرتها على غزة ..

القدس المحتلة / سما/

سلّطت صحيفة "هآرتس" العبرية الضوء على استعادة حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة بشكل خفي، ووصفت سيطرة الحركة بأنها "دون أن تعمل ولكن دون أن تنهار أيضا".

وقالت الصحيفة إن "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرب تشكيل مجلس السلام وبدء عمليات القوة متعددة الجنسيات لم تثر إعجاب سكان قطاع غزة، فمنذ إعلان وقف إطلاق النار يعيشون بلا حكومة فاعلة ولا أفق واضح، وقد أوضح لهم الواقع على الأرض منذ ذلك الحين أنه حتى لو نُفذت خطط ترامب، فسيكون ذلك ببطء وسيصاحبه تأخير قد يمتد لأشهر عديدة".

ونقلت الصحيفة عن سكان من غزة أن "حماس في المناطق التي لا تسيطر عليها إسرائيل سيطرة كاملة، تنجح في الحفاظ على قدر من النظام"، مضيفة أنه "بين أنقاض المنازل والطرق المدمرة، لا وجود للفوضى، لكن الحياة لا تزال بعيد عن طبيعتها، وحماس بعيدة كل البعد عن فرض سيطرتها الكاملة".

وأوردت الصحيفة أن "الحركة تتصرف بطريقة استعراضية، فهي لا تلوح بالأعلام ولا تملأ الأماكن العامة بالشعارات، لكنها موجودة عند التقاطعات وعند نقاط التفتيش"، مبينة أن "حماس تُظهر وجودا أمنيا واضحا، لكنها لا تملك القدرة على الحكم، وتحاول الحفاظ على النظام في ظل دمار مدني عميق ومستمر".

ووفق الصحيفة، فإن حماس لا تزال تحكم، ولكن ليس بالمعنى المألوف للحكم السيادي، فهي لا تزال تُدير آليات الضرائب وتُسيطر على التجارة الداخلية لكنها ليست حكومة فاعلة، ولا تُقدم خدمات عامة واسعة النطاق، ولا تملك ميزانيات مُنظمة، ولا تدفع رواتب.

وتابعت: "تعمل السلطات المحلية في شمال ووسط قطاع غزة، وكذلك في مدينة غزة، بموارد شبه معدومة. وباستخدام الجرافات والمعدات الثقيلة القليلة المتاحة، تقوم بإصلاح بعض الطرق هنا وهناك، وفتح معبر مائي مؤقت، وترميم بعض البنية التحتية، لكنها عاجزة عن إصلاح الدمار".

وأكدت أن "معظم العمل باستخدام الأدوات الهندسية يتركز على البحث عن جثث المفقودين تحت الأنقاض. في الوقت نفسه، ومنذ وقف إطلاق النار، تعمل حماس على محاربة من استغلوا الحرب للتربح، بل إن بعض التجار والمتورطين في الجريمة يحاولون مغادرة قطاع غزة".

واستدركت بقولها: "لكن ظاهرة النهب والسرقة البسيطة التي كانت شائعة في بداية الحرب قد اختفت تقريبا"، وفق أحاديث نقلتها عن سكان قطاع غزة.