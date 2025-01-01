  1. الرئيسية
اسرائيل تسمح بدخول فلسطينيي 48 إلى جنين وطولكرم

الجمعة 26 ديسمبر 2025 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

 أصدر المستوى السياسي في اسرائيل تعليمات للجيش بالسماح لفلسطينيي عام 48 بدخول طولكرم وجنين بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي.

هذا ما كشفه ممثل عن الجيش الإسرائيلي خلال مناقشة عقدت الخميس في اللجنة الفرعية لشؤون الضفة الغربية بالكنيست أن المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بالسماح بدخول العرب الإسرائيليين إلى المنطقة (أ) في جنين وطولكرم، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي.

وقالت القناة السابعة إنه يجري تقييم أسبوعي للوضع بشأن هذه القضية، بهدف تشجيع دخول العرب الإسرائيليين إلى أراضي السلطة الفلسطينية.

