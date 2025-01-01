وزير الخارجية المصري: اتفاق الغاز مع إسرائيل لا علاقة له بقضية غزة

القاهرة /سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن اتفاق الغاز الطبيعي مع إسرائيل صفقة تجارية بحتة، ولا علاقة لها بقضية غزة أو بملف التهجير.

وقال عبد العاطي إن: "اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي صفقة تجارية بحتة بين شركات".

وتأتي تصريحات الوزير المصري ضمن مقابلة ستذاع على قناة "سكاي نيوز عربية"، يوم السبت المقبل.

وفيما يتعلق بإدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، أوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل اللجنة الإدارية التي ستدير القطاع خلال أسابيع.

وأضاف عبد العاطي أن هناك إجماعا عربيا على نشر لجنة إدارية من التكنوقراط، مع توافق بين الفصائل الفلسطينية على هذا النهج.

وأشار إلى أنه يجب عدم الانتقائية في تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرا أن ترامب يمثل الضمان الوحيد لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

أما بشأن السودان، فقال الوزير إن هناك عناصر مشتركة يمكن البناء عليها لتحقيق اختراق في الملف، مشيرا إلى أن الهدنة الإنسانية تتضمن إنشاء ملاذات آمنة.

وأضاف أن مصر لا يمكنها قبول استمرار التدمير في السودان، مؤكدا أن العملية السياسية يجب أن تكون سودانية خالصة.