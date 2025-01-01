  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

زامير: جميع الجبهات نشطة وتنتظرنا تحديات جمّة لحماية أمن اسرائيل ومواطنيها..

الخميس 25 ديسمبر 2025 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
زامير: جميع الجبهات نشطة وتنتظرنا تحديات جمّة لحماية أمن اسرائيل ومواطنيها..



القدس المحتلة / سما/

 قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير: "لقد عملنا على جميع الأصعدة خلال العامين الماضيين، ونحن الآن في مرحلة انتقالية حاسمة تشهد تغييرا جذريا"، مضيفا أن "المعركة لم تنتهِ بعد، فجميع الجبهات نشطة، وتنتظرنا تحديات جمّة لحماية إسرائيل ومواطنيها، وواجبنا هو المضيّ قدما نحو النموّ والتجديد".

وجاءت أقوال زامير خلال مشاركته أمس الأربعاء، في المؤتمر السنوي لشعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية للجيش، والذي حضره كذلك رئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، وقائد شعبة الأبحاث، أوفير مزراحي-روزون، وقادة بالشعبة ذاتها في القوات النظامية والاحتياطية، بحسب بيان أصدره الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية : ويتكوف يبلغ الوسطاء ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع يناير

لجنة برلمانية إسرائيلية تقر مشروع قانون لمحاكمة عناصر النخبة في حماس بتهم ارتكاب "إبادة جماعية"

الاحتلال الاسرائيلي يواصل خروقاته ..نسف منازل برفح وخان يونس وقصف مدفعي شرق غزة

اتفاق على تولي السلطة الفلسطينية وفريق أوروبي إدارة معبر رفح

يديعوت احرونوت :اخيراً تحقّق حلم الإخوان المسلمين ..

انفجار السخط في قلب الجيش.. الاحتياط يرفضون الاستدعاء والجدار الخلفي لإسرائيل يبدأ بالتصدع

“رفح أوّلًا” والباقي بـ”التقسيط”… إسرائيل “تقترح وتضغط”

الأخبار الرئيسية

11

رئيس (شاباك): تهريب الأسلحة بالطائرات المسيّرة من الحدود الأردنيّة والمصريّة كارثة مستمرة وتهديدٌ إستراتيجيٌّ لإسرائيل

الرئيس عباس يوجه رسالة إلى البابا خلال قداس عيد الميلاد ويطالب بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

انفجار السخط في قلب الجيش.. الاحتياط يرفضون الاستدعاء والجدار الخلفي لإسرائيل يبدأ بالتصدع

نتنياهو: حسابات إسرائيل مع إيران و”أنصار الله” لم تحسم بعد

السعودية تبلغ الادارة الامريكية : سلوك إسرائيل في سوريا وفلسطين يعرقل التطبيع

الاتصالات الفلسطينية