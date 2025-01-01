زامير: جميع الجبهات نشطة وتنتظرنا تحديات جمّة لحماية أمن اسرائيل ومواطنيها..

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير: "لقد عملنا على جميع الأصعدة خلال العامين الماضيين، ونحن الآن في مرحلة انتقالية حاسمة تشهد تغييرا جذريا"، مضيفا أن "المعركة لم تنتهِ بعد، فجميع الجبهات نشطة، وتنتظرنا تحديات جمّة لحماية إسرائيل ومواطنيها، وواجبنا هو المضيّ قدما نحو النموّ والتجديد".

وجاءت أقوال زامير خلال مشاركته أمس الأربعاء، في المؤتمر السنوي لشعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية للجيش، والذي حضره كذلك رئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، وقائد شعبة الأبحاث، أوفير مزراحي-روزون، وقادة بالشعبة ذاتها في القوات النظامية والاحتياطية، بحسب بيان أصدره الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس.