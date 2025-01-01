اسرائيل غاضبة وتخشى من تأثر عملياتها ضد ايرن …تركيا تنشر رادارات في سوريا

القدس المحتلة / سما/

يتصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا بشأن الوجود التركي في سوريا وأفاد مصدران استخباراتيان غربيان لقناة i24NEWS اليوم (الخميس) أن تركيا تعمل في الأسابيع الأخيرة على نشر رادارات في الأراضي السورية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تحدّ بشكل كبير من حرية إسرائيل في التحرك في المجال الجوي السوري، بل وقد تؤثر على قدرتها على استخدام الأجواء السورية لشنّ عمليات في ساحات أخرى، بما في ذلك إيران.

وسيُمكّن نشر الرادارات التركية في سوريا من رصد تحركات الطائرات الإسرائيلية في سماء البلاد، حتى أثناء مرورها فوقها - وفقًا لتقارير أجنبية - في طريقها إلى عمليات في العراق وإيران. وقد تُشكّل هذه القدرة قيدًا كبيرًا على حرية عمل القوات الجوية.

وقال مصدر امني إسرائيلي وفقا للموقع إن إمكانية أن تُقيم تركيا قاعدة عسكرية في سوريا تُشكل "تهديدًا محتملاً". وأضاف: "إذا أُقيمت قاعدة جوية تركية، فإن ذلك ينطوي على مساس بحرية العمل الإسرائيلية في سوريا.