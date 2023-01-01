الرئيس عباس يوجه رسالة إلى البابا خلال قداس عيد الميلاد ويطالب بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

رام الله / سما/

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب، وتحقيق السلام في الأرض المقدسة.

جاء ذلك في رسالة سلّمها سفير فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسيه إلى البابا ليو الرابع عشر خلال قداس عيد الميلاد الذي ترأسه الأخير في كاتدرائية القديس بطرس ليل الأربعاء/ الخميس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وهنّأ عباس في رسالته البابا وجميع المؤمنين المحتفلين بأعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الغربي، معربًا عن شكره لمواقف البابا الداعمة للفلسطينيين، ومطالبًا إياه بالصلاة من “أجل تثبيت وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتحقيق السلام”.

وأشار إلى أن مدينة بيت لحم (جنوبي الضفة الغربية المحتلة) أضاءت هذا العام شجرة الميلاد بعد عامين من الحرمان بسبب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، معربًا عن أمله بأن يشكل ذلك “بادرة أمل بانتهاء المعاناة وحلول السلام”.

وبيت لحم مدينة تاريخية تقع جنوبي الضفة وتكتسب قدسيتها من وجود “كنيسة المهد” التي أقيمت فوق مغارة، يُعتقد أن السيدة مريم بنت عمران عليها السلام، وضعت طفلها عيسى عليه السلام فيها.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي بعيد الميلاد في قداس منتصف ليل 24-25 ديسمبر/ كانون الأول، فيما تحتفل الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي في 7 يناير/ كانون الثاني.

وكان بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ترأس قداس منتصف الليل بمناسبة عيد الميلاد، وتناول في عظته الدينية جوهر ورسالة الميلاد المتمثلة بالمحبة والسلام والأمل، داعيًا الله أن يعمّ السلام أرجاء العالم.

كما ناشد البابا أصحاب النوايا الحسنة باحترام “يوم واحد على الأقل من السلام في العالم أجمع” بمناسبة عيد الميلاد، مثمنًا زيارة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، إلى قطاع غزة قبل أيام.

وأعلن البابا أنه أجرى اتصالًا بكاهن رعية غزة، الأب جبرائيل رومانيلي، للاطمئنان على الأوضاع هناك، قائلًا: “إنهم يحاولون الاحتفال بالعيد في ظل وضع ما يزال محفوفًا بالمخاطر، فلنأمل أن يتقدّم اتفاق السلام”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا لخطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكونة من 20 بندا.

وخلّفت الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي بغزة في 8 أكتوبر 2023، نحو 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار كبير قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.