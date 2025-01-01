الصحفية الألمانية آنا ليدتكه تكشف تعرضها للاغتصاب خلال احتجازها في سجن إسرائيلي

وكالات - سما-

اتهمت صحفية ألمانية، كانت محتجزة على متن سفينة "كونساينس" التابعة لأسطول الحرية، سلطات السجون الإسرائيلية باغتصابها أثناء احتجازها.

وفي أول تصريح علني لها، قالت آنا ليدتكه، إن الاعتداء وقع أثناء تفتيشها تفتيشًا مهينًا خلال نقلها بين السجون الإسرائيلية بعد أن اعترضت القوات الإسرائيلية السفينة الإنسانية المتجهة إلى غزة في خريف عام 2025.

وأضافت: "نُقلنا من سجن إلى آخر، وخلال عمليات التفتيش المهينة تعرضت للاغتصاب".

وقد احتُجزت ليدتكه لمدة خمسة أيام عقب اعتراض "كونساينس"، التي كانت تهدف إلى تحدي الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة.

وتقول منظمات حقوقية معنية بحقوق السجناء إن شهادتها تُضاف إلى الأدلة المتزايدة على الانتهاكات الجنسية الممنهجة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وأصدرت صحيفة "توداي" التركية ما يلي:

صرحت آنا ليدتكه، في مؤتمر التضامن الدولي مع السجناء السياسيين الذي نظمته منصة صوت السجناء TSP))، بأنها تعرضت للاغتصاب والتعذيب في سجن إسرائيلي خلال فترة احتجازها عقب مهمة أسطول الحرية، وذلك في إطار ممارسات تُعرف باسم "التفتيش العاري". ونحن نأخذ هذه التصريحات على محمل الجد.

العنف الجنسي والاغتصاب والتعذيب - وخاصة في ظروف الاعتقال والاحتجاز - هي جرائم خطيرة وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان الأساسية.

إننا نتضامن مع جميع النساء والأشخاص الذين تعرضوا للعنف الجنسي في السجون أو مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة أو أثناء النزاعات المسلحة.

نؤكد مرة أخرى: العار لا ينتمي أبداً إلى الضحايا؛ العار ينتمي إلى أولئك الذين يرتكبون هذا العنف وإلى الهياكل التي تمكنه أو تتستر عليه.

نقف مع آنا، الناجية من العنف الجنسي، ومع جميع الضحايا. إن التحلي بالشجاعة للتحدث علنًا عن هذا الأمر هو فعل مقاومة وخطوة حاسمة في جعل العنف مرئيًا، وتسليط الضوء عليه، ومكافحته.

كما هو الحال اليوم:

ينبغي التحقيق في هذه الادعاءات بشكل مستقل وعلى المستوى الدولي.

حماية الضحايا،

نطالب بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وحقوق الصحفيين والناشطين.

تتضامن صحيفة TÜDAY مع آنا ليدتكه وجميع أولئك الذين تم احتجازهم واعتقالهم وأبلغوا عن تعرضهم للعنف والإذلال وسوء المعاملة.