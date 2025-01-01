إسرائيل تزعم اعتقال 4 فلسطينين من قلقيلية خططوا لتنفيذ عمليات

قلقيلية/سما/

أعلنت قوات الاحتلال اعتقالها خلية مكوّنة من 4 فلسطينيين في قرية جيوس شرقي مدينة قلقيلية، بزعم "أنها روجت لأعمال مقاومة وخططت لتنفيذ عمليات".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس، "ان قوات من "وحدة دوفديفان" اعتقلت 4 فلسطينيين شرق قلقيلية كانوا يخططون لتنفيذ "عملية"، وتم نقلهم لجهاز "الشاباك" لاستجوابهم.

كما اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة أشخاص آخرين بزعم قيامهم برشق الحجارة في قريتي كفل حارس ودير إستيا غرب سلفيت.

وتم نقل المعتقلين السبعة إلى جهاز (الشاباك) لاستجوابهم.