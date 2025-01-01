شهيد وثلاثة جرحى ببيت لاهيا شمال قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد مواطن، واصيب ثلاثة اخرين في إطلاق نار اسرائيلي صباح اليوم الخميس، ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان جنود الاحتلال وراء الخط الأصفر اطلقوا النار على عدد من المزارعين، ما ادى لاستشهاد سامي أحمد عطية أبو درابي في منطقة تل الذهب ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونقل الجرحى إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة.

وتقدمت اليات الاحتلال اكثر من مرة خلال الـ24 ساعة الماضية فيما شهدت جباليا البلد احداث مماثلة ادت لاستشهاد مواطن واصابة اثنين.

وفي سياق متصل تقدمت دبابات اسرائيلية باتجاه حي التفاح وسط إطلاق نار كثيف.