  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد وثلاثة جرحى ببيت لاهيا شمال قطاع غزة

الخميس 25 ديسمبر 2025 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وثلاثة جرحى ببيت لاهيا شمال قطاع غزة



غزة /سما/

استشهد مواطن، واصيب ثلاثة اخرين في إطلاق نار اسرائيلي صباح اليوم الخميس، ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان جنود الاحتلال وراء الخط الأصفر اطلقوا النار على عدد من المزارعين، ما ادى لاستشهاد سامي أحمد عطية أبو درابي في منطقة تل الذهب ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونقل الجرحى إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة.

وتقدمت اليات الاحتلال اكثر من مرة خلال الـ24 ساعة الماضية فيما شهدت جباليا البلد احداث مماثلة ادت لاستشهاد مواطن واصابة اثنين.

وفي سياق متصل تقدمت دبابات اسرائيلية باتجاه حي التفاح وسط إطلاق نار كثيف.

الأكثر قراءة اليوم

هارتس : أمريكا تميل إلى الدفع نحو إعلان حكومة غزة قبل تشكيل قوة الاستقرار الدولية

يديعوت : إسرائيل تسلمت أسماء 80 شخصية لـ "لجنة إدارة غزة" ضمن الخطوط الحمراء

نتنياهو يهدد..

نتنياهو يعلن عن موعد الانتخابات القادمة..

القناة 13 العبرية : ويتكوف يبلغ الوسطاء ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع يناير

الموت يغيب الممثل القدير والمخرج الفلسطيني محمد بكري

اتفاق على تولي السلطة الفلسطينية وفريق أوروبي إدارة معبر رفح

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: حسابات إسرائيل مع إيران و”أنصار الله” لم تحسم بعد

السعودية تبلغ الادارة الامريكية : سلوك إسرائيل في سوريا وفلسطين يعرقل التطبيع

الاحتلال الاسرائيلي يواصل خروقاته ..نسف منازل برفح وخان يونس وقصف مدفعي شرق غزة

لجنة برلمانية إسرائيلية تقر مشروع قانون لمحاكمة عناصر النخبة في حماس بتهم ارتكاب "إبادة جماعية"

القناة 13 العبرية : ويتكوف يبلغ الوسطاء ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع يناير

الاتصالات الفلسطينية