السعودية تبلغ الادارة الامريكية : سلوك إسرائيل في سوريا وفلسطين يعرقل التطبيع

الرياض / وكالات /

أوضحت السعودية مؤخراً للولايات المتحدة أن موقفها بشأن التطبيع مع إسرائيل بات أكثر صعوبة، وتشير الرياض إلى سلوك إسرائيل في سوريا كعامل يُصعّب على البلدين التوصل إلى اتفاق.

وفي الوقت نفسه، يؤكد السعوديون أن مطلب ربط أي عملية سياسية بتعزيز حل الدولتين لا يزال قائماً ولم يُستبعد من المفاوضات، وفقاً لما نشرته قناة كان الإسرائيلية.

تُعدّ الرياض من بين الدول الثلاث الرئيسية الداعمة للنظام الجديد في دمشق بقيادة أحمد الشرع، إلى جانب تركيا وقطر. وفي الأشهر الأخيرة، وُجّهت رسائل شديدة اللهجة إلى الأمريكيين بشأن تحركات إسرائيل في سوريا.

وأفاد مصدر من العائلة المالكة السعودية هذا الأسبوع بأن انطباعاً بدأ يتشكل في الرياض خلال الأيام الأخيرة مفاده أن "إسرائيل لا ترغب في دولة مستقرة في سوريا، بل في دولة منقسمة". وأضاف المصدر نفسه أن "التطبيع يتعلق بالفعل بالقضية الفلسطينية، لكن يبدو أن إسرائيل تسعى الآن إلى ضم جنوب سوريا أيضاً، وهو ما سيكون له تداعيات على التطبيع بينها وبين السعودية".

وبحسب المصدر نفسه، تعتقد السعودية أن إسرائيل لا تسعى للسلام بل تفضل المواجهة، وأن سياساتها تجاه سوريا ولبنان والضفة الغربية تُضرّ بفرص تطوير العلاقات. ويُقال إن هذه الرسالة قد نُقلت إلى الأمريكيين، وتعتقد الرياض أنه بدون اتفاق أمني يُحقق الاستقرار في سوريا، ستتضاءل فرص التقدم في التطبيع.