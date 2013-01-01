يديعوت احرونوت :اخيراً تحقّق حلم الإخوان المسلمين ..

كتب آفي ساخاروف :



من خلال قضية “قطرغيت” تعلّمنا كيف أن عملية “تهيئة العقول” لدى جماعة الإخوان المسلمين لم تعد تُدار عبر خطب الأئمة، بل من خلال تجنيد مأجور لأشخاص يتحكّمون بمقدّس المقدّسات في عملية اتخاذ القرار في دولة إسرائيل.

أحد المبادئ المركزية التي تقود حركة الإخوان المسلمين هو نشر أيديولوجيتها عبر ما يُعرف بـ“تهيئة القلوب والعقول”. أي ليس بالقوة أو العنف، بل عبر بث رسالة دينية وسياسية شاملة، تتضمن أيضًا رسائل معادية للسامية بشكل واضح، من خلال التأثير على الوعي والوجدان.

في الماضي استخدم الإخوان المسلمون المساجد أو منظومة “الدعوة” لنشر عقيدتهم، لكننا في الآونة الأخيرة، ومن خلال قضية مكتب نتنياهو، تعلمنا كيف أن “تهيئة القلوب” لم تعد تُنفّذ عبر خطب الأئمة، بل عبر تجنيد مأجور لأشخاص يسيطرون على قدس أقداس عملية صنع القرار في دولة إسرائيل. ومن خلالهم يمكن التأثير على الرأي العام وتهيئة العقول والتلاعب بالجماهير.

وهكذا جرى تجنيد قمة مكتب رئيس الحكومة لإنتاج صورة زائفة لدى الجمهور الإسرائيلي مفادها أن مصر — الدولة الأكبر والأهم في العالم العربي، وصاحبة اتفاق سلام مع إسرائيل — تحولت عمليًا إلى دولة معادية. في المقابل، جرى تصوير قطر، الدولة الداعمة للإرهاب، والراعي الرئيسي للإخوان المسلمين وحماس، على أنها دولة “معقّدة” و”صديقة” لإسرائيل.

الإخوان المسلمون يُنظر إليهم كعدو في معظم الدول العربية السنية المعتدلة: مصر، السعودية، الأردن، السلطة الفلسطينية، والإمارات.

لكن في إسرائيل، تم إدخال الإخوان المسلمين/قطر إلى قدس أقداس الأمن القومي، إلى “الحوض الزجاجي”، إلى المكان الأقرب لرئيس الحكومة. ويمكن تخيّل مدى ذهول قادة هذه الدول اليوم مما يجري في مكتب نتنياهو. فلو كُشف أن أحد مستشاريهم كان يعمل بأجر لدى قطر، فمن المرجّح أنه كان سيختفي فورًا في أقبية أجهزة الاستخبارات في تلك الدول، وما بعد ذلك معروف.

يجلس المصريون الآن في القاهرة ويحاولون فهم: ماذا يحدث هنا بحق الجحيم؟

كيف يُعقل أن مكتب نتنياهو ساعد في إدارة حملة ضد القاهرة، رغم أن مصر، بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين (تموز/يوليو 2013)، خاضت حربًا فعلية ضد عمليات التهريب من سيناء إلى غزة؟

لقد عمل المصريون جنبًا إلى جنب، وبشكل ميداني، مع الجيش الإسرائيلي، من أجل تحييد الأنفاق التي كانت تعمل على محور فيلادلفيا. عمليات التهريب عبر هذا المحور تراجعت مع مرور السنوات، لكنها استمرت عبر معبر رفح. وعندما نقلت إسرائيل معلومات استخباراتية إلى مصر حول تهريب، حتى عبر معبر رفح، كانت السلطات في القاهرة تتعامل مع الأمر.

لكن بعد مقتل ستة من الرهائن، وخروج الجماهير في إسرائيل إلى الشوارع، وإصرار نتنياهو على عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس — فجأة “اكتشف” المصريون الرواية التالية:

أ. القاهرة تستعد لحرب ضد إسرائيل.

ب. محور فيلادلفيا هو محور التهريب المركزي إلى غزة، وفق ادعاءات نتنياهو.

وفي الوقت نفسه تقريبًا، كانت إسرائيل تسمح بإدخال أموال قطرية إلى حماس في غزة، بل وكانت تعلم أن قطر تنقل أموالًا إضافية إلى حماس عبر صندوق خاص دون موافقة إسرائيل.

وهنا تدخل دولة إسرائيل إلى منطقة الشفق. والمفارقة العبثية أن نتنياهو، بعد انفجار القضية داخل إسرائيل، وهو أقوى رئيس حكومة عرفته البلاد، يسمح لنفسه بعدم إبعاد المشتبه في تلقيهم أموالًا من قطر عن محيطه، بل وفي حالة يوناتان أوريخ، يستمر في تشغيله عبر حزب الليكود.

أوريخ ليس سوى مثال على ما يجري منذ سنوات في مكتب رئيس الحكومة.

في مكتب نتنياهو تم تشغيل أشخاص ذوي لوائح اتهام جنائية، وآخرين يعانون من مشاكل مخدرات، كحول، ومشاكل مرتبطة بالجنس. مكتب يُشتبه بأن رئيس ديوانه التقى، في موقف سيارات بالطابق -4، بشخص عمل لصالح قطر، مع إبعاد الهواتف المحمولة ومحاولة عرقلة التحقيق.

هذا مكتب يجب أن يخضع لتحقيق شامل وعميق لفهم حجم الفساد الذي تفشّى فيه، وحالة التعفّن والانحلال الأخلاقي.

وفي نهاية المطاف، من يقف على رأس هذا المكتب هو بنيامين نتنياهو، الذي يجب أن يتحمل المسؤولية — كلمة يحاول الهروب منها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ذلك نتنياهو الذي لم يكتفِ بإدخال أشخاص عملوا لصالح القطريين والإخوان المسلمين إلى مكتبه، بل سمح أيضًا لقطر بإدخال مئات ملايين الدولارات نقدًا إلى حماس، لتتحول لاحقًا إلى وسائل قتالية استخدمتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.