إسرائيل تسلم جثمان الشهيد عبد المطلب القيسي منفذ هجوم معبر الكرامة إلى الأردن

الخميس 25 ديسمبر 2025 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تسلم جثمان الشهيد عبد المطلب القيسي منفذ هجوم معبر الكرامة إلى الأردن



القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر أردنية بأن إسرائيل سلمت للجانب الأردني جثمان الشهيد عبد المطلب القيسي، منفّذ هجوم معبر الكرامة في أيلول/سبتمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.

وفي الأردن، أعلن يوسف عبد المطلب القيسي، نجل الشهيد، وصول جثمان والده إلى الأردن، مشيرا إلى أن مراسم الدفن ستقام في منطقة وادي الشتاء.

وكتب يوسف في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "يا رب لك الحمد، تم وصول جثمان والدي الشهيد، الدفن في وادي الشتاء والصلاة في مسجد وادي الشتاء فجرا".

يشار الى ان الشهيد (57 عامًا)من سكان منطقة مرج الحمام، التابعة للواء وادي السير، جنوب غرب العاصمة الأردنية عَمّان.

وقد قتل مستوطنان في عملية إطلاق نار عند معبر الكرامة (أللنبي) على الحدود مع الأردن، في أيلول/سبتمبر الماضي، فيما استشهد المنفذ في المكان.

