دراما أمنية في اسرائيل..اختراق هواتف نائبين في الكنيست من حزب الليكود

الخميس 25 ديسمبر 2025 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن دراما أمنية في الكنيست بعد أن أبلغ نائبان من حزب الليكود، هما: موشيه سعادة وتالي غوتليب، ضابط الكنيست عن شكوك خطيرة في اختراق هواتفهما المحمولة من قبل جهات معادية، مع تسرب محتوياتها إلى الشبكة المظلمة (دارك نت).

ووفقا للتقارير، تلقى النائبان معلومات مفصلة تشير إلى تسرب مواد شخصية أو مهنية من أجهزتهما، مما دفع ضابط الكنيست، العميد يوفال حين، إلى فتح تحقيق فوري بالتنسيق مع جهاز السايبر الوطني والجهات الأمنية ذات الصلة، لفحص ما إذا كان الاختراق يشمل نواباً آخرين.

ولم يتضح بعد حجم المعلومات المسربة، سواء كانت محادثات واتساب أو وثائق أو صور، ولا طبيعة الجهة المنفذة، هل هي هاكرز إجراميون أم هجوم سايبر مدعوم دوليا.

ويثير الحادث قلقاً أمنياً كبيراً، خاصة أن النائبين عضوان في لجان حساسة مثل لجنة الدستور والخارجية والأمن، مما يفتح الباب أمام مخاوف من تسرب معلومات سرية قد تستغلها جهات معادية.

يُذكر أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بنيت اعترف سابقاً باختراق حساب تلغرامه من قبل مجموعة هاكرز إيرانية تُدعى "هندالة"، كشفت مواد حساسة ومحرجة تشمل آلاف المحادثات الشخصية والسياسية.

يأتي هذا التطور وسط تصاعد التهديدات السايبرية ضد مسؤولين إسرائيليين، في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.

