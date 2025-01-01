الاحتلال الاسرائيلي يواصل خروقاته ..نسف منازل برفح وخان يونس وقصف مدفعي شرق غزة

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 76 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية مواطن واصيب ثلاثة بجباليا فيما اصيب ثلاثة اخرون شرق خان يونس.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت المدينة.

كما نسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت الآليات الاسرائيلية النار بشكل مكثف جنوب شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واطلق زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه المناطق الغربية لمدينة غزة فيما قصفت المدفعية الاحياء الشرقية لغزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 406 شهداء و1118 مصابا فيما جرى انتشال 653 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70942 شهيدًا 171195 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.