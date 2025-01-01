الطقس: أجواء صافية وباردة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صافيا بوجه عام وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا،الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اعتبارا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأت تتأثر البلاد تتدريجياً خلال ساعات الصباح بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: يتعمق تأثير المنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما وماطرا وعاصفا وباردا إلى شديد البرودة، حيث تسقط بإذن الله الامطار على معظم المناطق تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ ساعة والبحر مائج.