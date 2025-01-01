  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة

الخميس 25 ديسمبر 2025 01:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة



القدس المحتلة/سما/

نددت 14 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان يوم الأربعاء، إقرار إسرائيل الأخير إنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلّة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.

وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: "نحن، ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا وإيسلندا واليايان ومالطا وهولندا والنروج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان: "نؤكد مجددا معارضتنا أي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان".
وكان المجلس الوزاري الأمني في حكومة دولة الاحتلال وافق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يرفع عدد المستوطنات التي تمّت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري : نتنياهو يتحدى واشنطن ويضع شرطا للبدء في المرحلة الثانية من اتفاق غزة

نتنياهو يهدد..

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على مسؤول مالي في حماس "صورة"

يديعوت : إسرائيل تسلمت أسماء 80 شخصية لـ "لجنة إدارة غزة" ضمن الخطوط الحمراء

هارتس : أمريكا تميل إلى الدفع نحو إعلان حكومة غزة قبل تشكيل قوة الاستقرار الدولية

الجهاد الإسلامي: يمكن التفاوض على تجميد السلاح وليس تسليمه

نتنياهو يعلن عن موعد الانتخابات القادمة..

الأخبار الرئيسية

القناة 13 العبرية : ويتكوف يبلغ الوسطاء ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع يناير

نتنياهو يهدد..

هارتس : أمريكا تميل إلى الدفع نحو إعلان حكومة غزة قبل تشكيل قوة الاستقرار الدولية

تحذير مصري قطري تركي عاجل قبل انهيار هدنة غزة

يديعوت : إسرائيل تسلمت أسماء 80 شخصية لـ "لجنة إدارة غزة" ضمن الخطوط الحمراء

الاتصالات الفلسطينية