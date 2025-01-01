  1. الرئيسية
اتفاق على تولي السلطة الفلسطينية وفريق أوروبي إدارة معبر رفح

الخميس 25 ديسمبر 2025 12:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان العبرية مساء يوم الأربعاء، أن الدول الوسيطة والولايات المتحدة، توصلت إلى اتفاق يتم بموجبه تولي السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع فريق من الاتحاد الأوروبي، إدارة معبر رفح عندما يتقرر فتحه.

وبحسب القناة العبرية، فإن التفاهمات التي تم التوصل إليها، ستنفذ المخابرات العامة الفلسطينية بقيادة ماجد فرج المهمة جنبًا إلى جنب مع الأوروبيين، الذين سيرتدون الزي الرسمي أو الملابس المدنية لإخفاء هوياتهم.

وطوال فترة الحرب، أصرت القيادة السياسية الإسرائيلية، ولا تزال تصر، على أن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءًا من "اليوم الذي يلي الحرب" في قطاع غزة.

واتفق الطرفان أيضًا على أن المعبر لن يفتح إلا عندما يكون من الممكن فتحه في كلا الاتجاهين، وليس تدريجيًا في اتجاه الخروج من غزة إلى مصر فقط، كما تطالب إسرائيل.

