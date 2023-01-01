القناة 13 العبرية : ويتكوف يبلغ الوسطاء ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع يناير

القدس المحتلة/سما/

قالت قناة عبرية، مساء الأربعاء، إن واشنطن أبلغت إسرائيل والوسطاء أن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بغزة، ستبدأ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقلت القناة 13 العبرية، عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ"الكبير" لكنه لم تسمه، أن "المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أبلغ إسرائيل والوسطاء بأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ مطلع يناير".

وبحسب القناة "تخشى إسرائيل من أن يضغط ترامب للانتقال إلى المرحلة الثانية دون نزع سلاح غزة".

وتوصلت إسرائيل وحماس، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى اتفاق من مرحلتين لوقف إطلاق النار بغزة، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس دونالد ترامب، بالاستناد إلى خطة من 20 نقطة طرحها ترامب لإنهاء الحرب.

وفي اليوم التالي، دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ لكن إسرائيل خرقته مئات المرات ولم تلتزم بكامل بنوده سيما المتعلقة بالجانب الإنساني وإدخال المساعدات، رغم التزام حماس الكامل، ما أدى لمقتل أكثر من 400 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.

كما تماطل إسرائيل في الانتقال للمرحلة الثانية متذرعة ببقاء جثة جندي لها في الأسر بغزة، رغم أن الفصائل الفلسطينية تواصل عمليات البحث عنه وسط الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية.

وتشمل المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار بغزة "تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة لنزع سلاح حماس".

وبحسب القناة العبرية، فإن إسرائيل تشكك في قدرة القوة الدولية المقرر نشرها في غزة على نزع سلاح حماس، لافتة إلى أن هذه القوة لم تتضح ملامحها بعد أو آلية عملها.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقد مسؤولون من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، اجتماعا مغلقا لمناقشة التحضيرات الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة، وفق بيان نشره ويتكوف، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.