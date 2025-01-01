حماس: أبلغنا الوسطاء بأن انفجار رفح ناجم عن قنابل زرعتها إسرائيل

وكالات / سما/

قال القيادي في حماس، محمود مرداوي، اليوم الأربعاء، إن انفجار رفح ناجم عن قنابل زرعتها إسرائيل، مؤكدًا أن الحركة أبلغت الوسطاء بذلك.

ونشر مرداوي على منصة "إكس"، أن العبوة الناسفة التي أدت إلى إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة في وقت سابق اليوم في رفح، كانت ناجمة عن ذخيرة غير منفجرة خلّفها الجيش الإسرائيلي نفسه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال إصابة أحد ضباطه في مواجهات بمدينة رفح، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في جنوب وشمال القطاع.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال بإصابة ضابط من "لواء غولاني" بجروح وُصِفَت بالطفيفة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية من طراز "نمر"، في حي الجنينة، بمدينة رفح، جنوبي القطاع.

نتنياهو يتهم حماس بخرق الاتفاق

وتعليقًا على ذلك، اتَّهَم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حركة حماس، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وخطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وزعم بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "رفض حماس العلني والمستمر لنزع سلاحها يُعَد خرقًا فاضحًا ومتواصلًا" وأن "إصابة ضابط بالجيش الإسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة يؤكد «نوايا حماس العنيفة وانتهاكاتها".

وشدد البيان على ضرورة إلزام حماس بالاتفاق الذي وقَّعت عليه، والذي يشمل إخراجها من الحكم، ونزع سلاحها، مؤكدًا أن "إسرائيل ستعمل وفقًا لذلك".