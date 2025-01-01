سموتريتش يقر بناء 398 وحدة سكنية في الضفة

القدس المحتلة / سما/

أقر وزير المالية الإسرائيلي، المسؤول عن ملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، مضاعفة مساحة مستوطنة "يتسهار" شمال الضفة الغربية، عبر خطة لبناء 398 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن مجلس تخطيط المستوطنات التابع لسموتريتش، يعتزم، اليوم الأربعاء، نشر جدول أعماله الخاص بالخطة الاستيطانية، التي تتضمن مضاعفة حجم المستوطنة، "بعد سنوات من التأخير والعقبات"، وفق تعبير القناة العبرية.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة إسرائيلية شاملة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

وتقود إدارة المستوطنات برئاسة، يهودا إلياهو، عملية صياغة الخطة، وإزالة الحواجز والتخطيط طويل الأجل، لإعادة تأهيل مستوطنة "يتسهار".

وأكد سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، أن "استيطان يتسهار هو تعبير واضح عن رسوخ الحركة الصهيونية وعزمها الرائد".

وأشار إلى أنه "بعد سنوات من الترقب، نقدم تخطيطًا منظمًا وقانونيًا ومتقدمًا، يسمح للمستوطنة بالنمو بثقة ومسؤولية".

واعتبر أن "الإقدام على مثل هذه الخطوات، يعمل على تعزيز الاستيطان، وترسيخ ملكية الأرض، وإنعاش رؤية الصهيونية على أرض الواقع".

وأبدى رئيس الكنيست، أمير أوحانا، "إعجابًا" بخطوات ضم الضفة الغربية عن طريق تكثيف الاستيطان.

وأشار إلى أنه "إذا تمسكت إسرائيل وعاندت لبناء مزيد من المستوطنات، سيضطر العالم في نهاية المطاف إلى الاعتراف بضم الضفة الغربية".

وأضاف أوحانا أن "فرض سيادة إسرائيل على الضفة، يُبنى عمليًا عبر تنشيط الاستيطان اليهودي".