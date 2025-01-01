سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مواقعا لحزب الله جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عقب ورود أنباء عن الهجمات في لبنان، بأن سلاح الجو هاجم مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله.

وأشار المتحدث إلى أن الهجمات نُفذت في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وأضاف: "في إطار الهجوم، دُمرت مبانٍ عسكرية وبنى تحتية أخرى كان حزب الله يستخدمها في عملياته مؤخراً". بحسب زعمه.

وقد نفذ الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، تفجيرا واسعا في حي الكساير شرق مدينة ميس الجبل جنوب لبنان، قرب الحدود، في اعتداء جديد على المنطقة.

واستهدفت القوات الإسرائيلية خلال ساعات الفجر منزلا مكونا من ثلاثة طوابق، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمقبرة المجاورة، فيما سمع دوي الانفجار في أنحاء البلدة.

وفي حادثة منفصلة، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من عمال ومزارعين في بساتين أطراف بلدة الوزاني جنوب لبنان، وفق مصادر محلية.