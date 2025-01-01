نتنياهو يعلن عن موعد الانتخابات القادمة..

القدس المحتلة/سما/

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مؤخراً من فريقه المقرب الاستعداد لحالة سيتم فيها حل "الكنيست" قريباً، وأن تجري انتخابات "الكنيست" السادس والعشرين قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد أصلاً لها - 27 أكتوبر 2026.

في الوقت الراهن، لم يتضح بعد موقف نتنياهو في الانتخابات، نظراً للتطورات الجديدة في قضية قطر جيت.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من المستجدات في قضية مستشاري نتنياهو ، أظهر استطلاع رأي أجرته القناة 13 العبرية الليلة الماضية تحسناً طفيفاً في شعبية كتلة اليمين.

وحصل حزب الليكود على 25 مقعدًا، يليه بينيت بـ 22 مقعدًا. وحصل إيتامار بن غفير على 10 مقاعد، وكذلك ليبرمان. وحصل كل من حزبي يش عتيد وشاس على 9 مقاعد، بينما حصل الديمقراطيون بزعامة يائير غولان على 8 مقاعد، وحصل حزب اليهودية الموحدة للتوراة على 7 مقاعد فقط.

وتبدو خريطة الكتل كالتالي: 55 مقعداً للائتلاف، و55 مقعداً للمعارضة، بينما حصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد.

كما كشفت صحيفة "يديعوت احرنوت" أن نتنياهو طلب بالفعل تشكيل الفريق الذي سيقود الحملة الانتخابية المقبلة لحزب الليكود.

وفي هذه الحالة، ستُجرى الانتخابات التمهيدية لقائمة الحزب للكنيست المقبل في غضون أشهر قليلة. وقال مسؤول حكومي رفيع: "يؤكد نتنياهو للجميع أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، لأنه لا يريد خلق تراخي في الانضباط أو جو من التهاون. إنه يريدها أن تُجرى في موعدها، لكن في الواقع، يستعد الليكود لحالة سيُضطر فيها الكنيست إلى حل نفسه قريبًا"