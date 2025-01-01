حاخام يهودي شهير يعلن منعه من دخول السعوديةرغم حيازته تأشيرة

الرياض / وكالات /

أصدر الحاخام يعقوب هرتسوغ، الذي يُعرف نفسه بـ "حاخام المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية"، بياناً أعرب فيه عن أسفه العميق لقرار منعه من دخول أراضي المملكة، مشيراً إلى أن الإجراء جاء مفاجئاً رغم حيازته تأشيرة دخول سارية المفعول وسابق إقامته وخدمته داخل المملكة لسنوات.

وأوضح هرتسوغ في بيانه أن سلطات الهجرة السعودية اتخذت قرار المنع فور وصوله، دون تقديم تفسيرات واضحة أو توضيح للجهة المسؤولة عن هذا القرار، رغم التواصل مع الجهات المعنية ضمن نطاق وزارة الداخلية.

ورغم الواقعة، شدد الحاخام هرتسوغ على إخلاصه التام للمملكة العربية السعودية، مؤكداً في نقاط بارزة على ما يلي:

أعرب عن قناعته التامة بأن هذا الإجراء "لم يصدر عن الديوان الملكي أو الحكومة السعودية"، مؤكداً إيمانه بنهج الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ترسيخ قيم التسامح والعدالة.

أشار البيان إلى احتمال وجود جهات تحاول "عرقلة مسيرة الإصلاح والانفتاح" التي تنتهجها المملكة، واصفاً إياها بقوى تسعى لتعطيل روح التسامح.

عبر هرتسوغ عن حزنه للابتعاد القسري عن الجالية اليهودية التي يخدمها داخل المملكة، مثمناً ما يلقاه وأبناء جاليته من كرم وطيبة من الشعب السعودي.

واختتم الحاخام بيانه بتجديد "الولاء غير المشروط" للقيادة السعودية، معرباً عن ثقته الكاملة في أن هذا الوضع سيتم تصحيحه قريباً بفضل نزاهة النظام السعودي، ومشدداً على محبته العميقة للمملكة وشعبها.