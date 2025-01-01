  1. الرئيسية
الطقس: أجواء باردة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأربعاء 24 ديسمبر 2025 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، الرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اعتبارا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة  لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

