  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استقالة مفاجئة لنائب رئيس “الشاباك” الإسرائيلي من منصبه

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 11:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة مفاجئة لنائب رئيس “الشاباك” الإسرائيلي من منصبه



القدس المحتلة / سما/

 أفاد إعلام عبري، باستقالة نائب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، الذي يرمز إليه بالحرف “شين”، من منصبه، على خلفية “أزمة ثقة” مع الرئيس الجديد للجهاز المعين من خارجه ديفيد زيني.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء الثلاثاء، عن بيان لـ”الشاباك”، أن زيني أعلن الموافقة على طلب نائبه “شين ” (المُشار إليه بالحرف الأول من اسمه فقط)، بإنهاء مهامه قريبا، بعد 30 عاما من الخدمة في الجهاز.
وأضاف “الشاباك” في بيانه، وفق الصحيفة، أنه مع تولّي زيني منصبه، اتفق مع “شين” على تولي منصب النائب لحين استقرار أوضاع الجهاز، وإلى أن يرى الأخير أن الوقت مناسب، للاستقالة، دون تفاصيل إضافية.
لكن الصحيفة العبرية، قالت إن استقالة “شين”، جاءت على خلفية صدامات مع زيني، لم تذكرها.
وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع، على تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا للشاباك رغم رفض المعارضة ومسؤولين سابقين بالجهاز لتلك الخطوة، كونه من الجيش وليس من أبناء الجهاز.

وأوضحت “يديعوت أحرونوت” أن “شين” رفض بشدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، والذي لعب فيه الشاباك دورا كبيرا.
وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا على قادة من “حماس” بالدوحة، ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على العدوان الذي قتل فيه عنصر أمن قطري.
بينما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وقالت يديعوت أحرونوت: “بعد شهرين ونصف من تولّيه المنصب، سيضطرّ زيني الآن إلى تعيين نائب جديد، وليس واضحا بعد ما إذا كان سيختار شخصية من داخل الجهاز أو من خارجه. وسيكون هذا التعيين هو الأهم بالنسبة لزيني”.
من جانبها، قالت صحيفة “هآرتس”: “تولي شين مهام رئاسة الجهاز (بالإنابة) بعد استقالة رونين بار من منصبه في يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية إخفاق 7 أكتوبر وتدهور العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
وأضافت: “بعد أن اختار رئيس الوزراء تعيين زيني في المنصب، كان ذلك بمثابة إشارة لشين إلى طريق الخروج من الجهاز”.
ويشغل “شين” منصب نائب رئيس الشاباك منذ بداية العام الجاري، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

الأكثر قراءة اليوم

تدار من تل أبيب.. شبكة سرية لـ"التهجير الناعم للغزيين" تحت غطاء الإنسانية "فيديو"

7 أكتوبر قدم فرص كبيرة ..كاتس يتعهد : لن ننسحب أبدا من غزة وسنقيم بؤرا استيطانية شمالي القطاع

ضباط إسرائيليون : حماس تتعافى بقوة..

“بن غفير” في تصريح صادم: 100 طبيب إسرائيلي تطوعوا لإعدام أسرى فلسطينيين ولا يوجد عذر لعدم تطبيق العقوبة

الجيش الإسرائيلي يزعم: عشرات الآلاف من الحوثيين يستعدون للهجوم من دول الجوار

صورة آن فرانك الناجية من الهولوكوست بالكوفية الفلسطينية تسببت بشكوى جنائية في المانيا

مشاورات أمريكية مكثفة لعقد مؤتمر "إعمار غزة" والقاهرة مرشحة لاستضافة اللقاء

الأخبار الرئيسية

VQYWNTNGLC

تركيا : مصرع رئيس أركان الجيش الليبي و3 عسكريين في حادث سقوط طائرة قرب أنقرة..

تركيا ترد على تصريحات نتنياهو:"نهج الهستيري" لحكومة الدماء والدموع والابادة في تل أبيب

“بن غفير” في تصريح صادم: 100 طبيب إسرائيلي تطوعوا لإعدام أسرى فلسطينيين ولا يوجد عذر لعدم تطبيق العقوبة

7 أكتوبر قدم فرص كبيرة ..كاتس يتعهد : لن ننسحب أبدا من غزة وسنقيم بؤرا استيطانية شمالي القطاع

اردوغان

الضغط حول "اليوم التالي" في غزة يتصاعد .. معاريف : إسرائيل تدرس دوراً تركياً في القطاع بشروط ..

الاتصالات الفلسطينية