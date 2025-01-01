بالتفاصيل ..الشيخ يلتقي الصفدي في عمان

سما / وكالات /

أجرى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ركّزت على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الشيخ والصفدي خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، أولوية وقف إطلاق النار في غزة والالتزام بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار والتقدّم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما شددا على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يستند إلى وحدته وارتباطه بالضفة الغربية، وأن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية القطاع وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، وأكدا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يجب أن تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أكدا ضرورة تكثيف الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وفوري إلى القطاع، وضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي ورفع كل القيود التي تفرضها أمام إدخال المساعدات.

وبحث الجانبان التدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين ضرورة تكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.

كما شددا على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورفع جميع القيود على حرية العبادة.

وأكدا، ضرورة وقف إسرائيل كل القيود على المسيحيين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، خصوصًا خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الدينية.

وأشار الجانبان إلى أهمية استمرار التشاور والتنسيق، وكذلك العمل مع الأشقاء والشركاء من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيله الوحيد.