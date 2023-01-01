  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 70.942 شهيدا و171.195 مصابا

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 70.942 شهيدا و171.195 مصابا



رام الله/سما/

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,942 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171.195 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيد جديد، و4 شهداء جرى انتشال جثامينهم، و3 إصابات، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 406 شهداء، و1,118 إصابة، وجرى انتشال 653 جثمانا.

ونوهت إلى أنه سُجلت وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 16 حالة.

الأكثر قراءة اليوم

ضباط إسرائيليون : حماس تتعافى بقوة..

7 أكتوبر قدم فرص كبيرة ..كاتس يتعهد : لن ننسحب أبدا من غزة وسنقيم بؤرا استيطانية شمالي القطاع

نتنياهو يهدد إيران بـ”رد “قاس للغاية” حال نفذت أي عملية عسكرية ضد “تل أبيب”: نعلم ماذا يفعلون

هاكابي محذرا: إذا لم يفهم الأوروبيون أن إيران تهددهم أيضا فهم أغبى مما كنت أظن

تقرير يحذر من نية مصر إعادة تقييم اتفاقية السلام مع إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يزعم: عشرات الآلاف من الحوثيين يستعدون للهجوم من دول الجوار

صورة آن فرانك الناجية من الهولوكوست بالكوفية الفلسطينية تسببت بشكوى جنائية في المانيا

الأخبار الرئيسية

“بن غفير” في تصريح صادم: 100 طبيب إسرائيلي تطوعوا لإعدام أسرى فلسطينيين ولا يوجد عذر لعدم تطبيق العقوبة

7 أكتوبر قدم فرص كبيرة ..كاتس يتعهد : لن ننسحب أبدا من غزة وسنقيم بؤرا استيطانية شمالي القطاع

اردوغان

الضغط حول "اليوم التالي" في غزة يتصاعد .. معاريف : إسرائيل تدرس دوراً تركياً في القطاع بشروط ..

الجيش الإسرائيلي يزعم: عشرات الآلاف من الحوثيين يستعدون للهجوم من دول الجوار

تدار من تل أبيب.. شبكة سرية لـ"التهجير الناعم للغزيين" تحت غطاء الإنسانية "فيديو"

الاتصالات الفلسطينية