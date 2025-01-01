الرئيس يستقبل زوجة مروان البرغوثي

رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السيدة فدوى البرغوثي، زوجة القائد الكبير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، في سياق دعم الحملة الفلسطينية والعربية والدولية الهادفة إلى إطلاق سراحه.

وأكدت الرئاسة، أن مطلب إطلاق سراح القائد مروان البرغوثي كان دائماً على رأس أجندة السيد الرئيس وحركة فتح.

وحيّت الرئاسة صمود القائد الوطني الكبير مروان البرغوثي وإصراره، ومواقفه الوطنية الشجاعة، مشيدة بصمود باقي الأسرى المناضلين دفاعاً عن الحرية واستقلال الدولة.