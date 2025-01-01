  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أحدادث 7 أكتوبر قدمت لإسرائيل فرص كبيرة

كاتس يتعهد : لن ننسحب أبدا من غزة وسنقيم بؤرا استيطانية شمالي القطاع

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يتعهد : لن ننسحب أبدا من غزة وسنقيم بؤرا استيطانية شمالي القطاع



القدس المحتلة/سما/

تعهد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل لن تنسحب مطلقا من قطاع غزة، وسنقيم بؤرا استيطانية شمالي القطاع.

واضاف "عندما يحين الوقت، سنقيم أنوية استيطانية في شمال غزة بدلاً من المستوطنات التي اخليت سابقا.

وأضاف كاتس: "سنفعل ذلك بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. هناك من يعترض، لكننا نؤيد موقفنا".

في ظل استبعاد الرئيس ترامب فرض السيادة على الضفة الغربية قال كاتس إن الحكومة الحالية حكومة استيطانية تعمل على ترسيخ الوقائع على الأرض، مؤكداً أنه إذا أتيحت فرصة تطبيق السيادة فسيتم ذلك، وأن إسرائيل تمضي حالياً في تطبيقها عملياً، مستفيدةً مما وصفه بفرص غير مسبوقة أعقبت أحداث 7.

الأكثر قراءة اليوم

بينيت: "قطر غيت" أخطر خيانة في تاريخ إسرائيل نفذها مكتب نتنياهو

نتنياهو يهدد إيران بـ”رد “قاس للغاية” حال نفذت أي عملية عسكرية ضد “تل أبيب”: نعلم ماذا يفعلون

هاكابي محذرا: إذا لم يفهم الأوروبيون أن إيران تهددهم أيضا فهم أغبى مما كنت أظن

تقرير يحذر من نية مصر إعادة تقييم اتفاقية السلام مع إسرائيل

شهيدان بنيران الاحتلال بحي الشجاعية شرق غزة

الجيش الإسرائيلي يزعم: عشرات الآلاف من الحوثيين يستعدون للهجوم من دول الجوار

سموتريتش: لن نقبل بنزع جزئي للسلاح في غزة ولن نوافق على إعادة إعمارها ما دامت حماس مسيطرة

الأخبار الرئيسية

اردوغان

الضغط حول "اليوم التالي" في غزة يتصاعد .. معاريف : إسرائيل تدرس دوراً تركياً في القطاع بشروط ..

الجيش الإسرائيلي يزعم: عشرات الآلاف من الحوثيين يستعدون للهجوم من دول الجوار

تدار من تل أبيب.. شبكة سرية لـ"التهجير الناعم للغزيين" تحت غطاء الإنسانية "فيديو"

حماس

ضباط إسرائيليون : حماس تتعافى بقوة..

مشاورات أمريكية مكثفة لعقد مؤتمر "إعمار غزة" والقاهرة مرشحة لاستضافة اللقاء

الاتصالات الفلسطينية