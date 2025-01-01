كاتس يتعهد : لن ننسحب أبدا من غزة وسنقيم بؤرا استيطانية شمالي القطاع

القدس المحتلة/سما/

تعهد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل لن تنسحب مطلقا من قطاع غزة، وسنقيم بؤرا استيطانية شمالي القطاع.

واضاف "عندما يحين الوقت، سنقيم أنوية استيطانية في شمال غزة بدلاً من المستوطنات التي اخليت سابقا.

وأضاف كاتس: "سنفعل ذلك بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. هناك من يعترض، لكننا نؤيد موقفنا".

في ظل استبعاد الرئيس ترامب فرض السيادة على الضفة الغربية قال كاتس إن الحكومة الحالية حكومة استيطانية تعمل على ترسيخ الوقائع على الأرض، مؤكداً أنه إذا أتيحت فرصة تطبيق السيادة فسيتم ذلك، وأن إسرائيل تمضي حالياً في تطبيقها عملياً، مستفيدةً مما وصفه بفرص غير مسبوقة أعقبت أحداث 7.