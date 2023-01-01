سلفيت: شهيد متأثرا بإصابته أثناء محاولته الوصول إلى إسرائيل للعمل

رام الله/سما/

استشهد الشاب يوسف عمر عقل من بلدة بديا غرب سلفيت، الثلاثاء، متأثرا بالإصابة التي لحقت به قبل أيام خلال محاولته الوصول إلى إسرائيل للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلته.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد عقل، بعد تعرضه لإصابة خطيرة برصاص قوات الاحتلال في الصدر أثناء توجهه للعمل بالقرب من بلدة الرام قبل عدة أيام.

ويعكس هذا الحادث الخطر الكبير الذي يواجهه آلاف العمال الفلسطينيين الذين يحاولون تجاوز جدار الفصل العنصري للوصول إلى الداخل لتأمين لقمة العيش في ظل القيود والحصار الذي تفرضه إسرائيل على الضفة الغربية.

ويأتي استشهاد عقل في وقت تعاني فيه عشرات آلاف العائلات الفلسطينية بسبب سحب إسرائيل للتصاريح من أكثر من 120 ألف عامل منذ السابع من تشرن الأول/أكتوبر 2023، بالتزامن مع الحرب المستمرة على قطاع غزة، ما زاد من ضغوط الفقر والبطالة، وجعل حياة العمال اليومية معرضة للمخاطر أثناء محاولتهم تأمين لقمة العيش.