نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته للمشاركة في "تدريب أمني كبير"

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

 وسط التوترات الأمنية، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شهادته في المحكمة اليوم الثلاثاء بطلب من القضاة إيقاف الجلسة لمدة نصف ساعة في الساعة 11:00 صباحاً، للمشاركة في "تدريب أمني كبير" قال إنه لم يتم إجراؤه منذ 15 عاماً.

في بداية الجلسة، وقف نتنياهو وأخبر القضاة أنه سيشارك في هذا التمرين عبر الهاتف وبرنامج زووم.

وقال: "يُجرى اليوم تمرين واسع النطاق لنشر مستشفيات ميدانية في الشمال تحسباً لهجوم صاروخي كبير، وقد أجري التمرين الأخير قبل 15 عاماً. أطلب منكم أخذ استراحة لمدة نصف ساعة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، سأشارك خلالها في التمرين عبر الهاتف وبرنامج زووم".

استجاب القضاة لطلبه، وقرروا تقديم موعد استراحة الغداء للسماح بالتمرين.

