الانفلونزا : وزارة الصحة الإسرائيلية لشراء 485 ألف جرعة لقاح

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الانفلونزا : وزارة الصحة الإسرائيلية لشراء 485 ألف جرعة لقاح



القدس المحتلة / سما/

في ظل انتشار متزايد لحالات الإصابة بالإنفلونزا، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها اشترت نحو 485 ألف جرعة إضافية من لقاح الإنفلونزا، وصلت إلى إسرائيل مؤخرًا، وجرى بالفعل توزيع آلاف الجرعات منها على صناديق التأمين الصحي في مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت الوزارة أنه، ولحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، تُنفَّذ حملة وقائية خاصة في دور رعاية المسنين والمؤسسات الصحية لكبار السن، حيث وُزِّعت حقائب وقائية على 255 دارًا لرعاية المسنين، تضم لقاحات الإنفلونزا، والكمامات، ودواء تاميفلو، إضافة إلى اختبارات تشخيص الإنفلونزا.

توصي وزارة الصحة الفئات الأكثر عرضة للخطر بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والتجمعات. كما توصي الوزارة الطاقم الطبي وزوار دور رعاية المسنين والمؤسسات الصحية لكبار السن بارتداء الكمامات، وذلك لحماية المقيمين والموظفين."

