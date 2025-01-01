  1. الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يزعم: عشرات الآلاف من الحوثيين يستعدون للهجوم من دول الجوار

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يزعم: عشرات الآلاف من الحوثيين يستعدون للهجوم من دول الجوار



القدس المحتلة / سما/

 زعم جيش الاحتلال أنه بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن، يوجد عشرات الآلاف منهم في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق ولبنان والأردن وسوريا.

وكما ذُكر، فإن الإيرانيين على اتصال دائم بنظام الحوثيين في اليمن، ويشمل ذلك تزويدهم بالأسلحة والنفط والمواد الخام، فضلاً عن التدريب والتوجيه في المجال العسكري.

يخشى الجيش الإسرائيلي أن يستغل الإيرانيون الحوثيين في أنحاء الشرق الأوسط لشن هجمات على إسرائيل، وليس بالضرورة انطلاقاً من اليمن فقط.

ووفقًا للتقرير، ثمة مخاوف في إسرائيل من أن تُصدر إيران تعليمات لوكلائها بتنفيذ هجمات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومحاولات شن هجوم بري.

وعقب هذه التهديدات، وسّع الجيش نطاق جمع المعلومات الاستخباراتية، وحدّث نموذج الإنذار المبكر، وتدرب على سيناريوهات الاستجابة في البحر والبر في القيادات المركزية والشمالية والجنوبية.

وفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، سيشن الحوثيون هجومًا على إسرائيل إذا استؤنف القتال في قطاع غزة، ولذلك يستعد الجيش الإسرائيلي لأي سيناريو، لا سيما من خلال توسيع قاعدة أهدافه.

