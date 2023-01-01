اعتداء همجي للمستوطنين في السموع: إصابات بين الأطفال وتخريب المنازل والمواشي

الخليل/ سما/

يواصل المستوطنون اعتداءاتهم الوحشية في الضفة الغربية . اخر تلك الجرائم وقعت في بلدة السموع جنوب الخليل .

وأفاد الناشط الإعلامي في مسافر يطا، أسامة مخامرة، أن مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "سوسيا" نفذت بعد منتصف الليلة الماضية، اعتداء عنيفاً على منزل المواطن محمود الدغامين في منطقة واد اجحيش قرب بلدة السموع جنوب الخليل.

وبحسب مخامرة، اقتحم المستوطنون المنزل واعتدوا بالضرب على أفراد العائلة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين، بينهم أطفال، جرى نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

الاعتداء طال أيضاً ممتلكات العائلة، حيث قام المستوطنون بتحطيم النوافذ ومحتويات المسكن وتكسير مركبة تعود للعائلة، كما اعتدوا بالسكاكين على عدد من المواشي، ما أدى إلى نفوق بعضها وإصابة أخرى بجروح.

يُشار إلى أن عائلة الدغامين تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين منذ السابع من أكتوبر 2023، في محاولة لإجبارها على الرحيل عن أراضيها.