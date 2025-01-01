الكنيست يصادق على تمديد قانون يتيح إغلاق قنوات أجنبية

القدس المحتلة/سما/

صادقت الكنيست الليلة بالقراءتين الثانية والثالثة على أمر مؤقت يتيح لوزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، حتى من دون الارتباط بحالة طوارئ أو وضع خاص في الجبهة الداخلية.

وقد أقر الأمر المؤقت لمدة سنتين إضافيتين، بأغلبية 22 مؤيدا مقابل 10 معارضين.

وينص القانون على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء، استنادا إلى رأي مهني، بأن هيئة بث أجنبية تمس بأمن الدولة، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء وبمصادقة لجنة وزارية أو الحكومة، أن يأمر بوقف بث ذلك المزود للمحتوى؛ وإغلاق مكاتب القناة؛ ومصادرة جهاز يستخدم لتزويد محتوى القناة؛ وإزالة موقع القناة على الإنترنت.

وتشمل العقوبات التي يتيحها القانون وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية.

وينص القانون على أن يكون الأمر الإداري ساري المفعول لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية.