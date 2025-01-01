  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الكنيست يصادق على تمديد قانون يتيح إغلاق قنوات أجنبية

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يصادق على تمديد قانون يتيح إغلاق قنوات أجنبية



القدس المحتلة/سما/

صادقت الكنيست الليلة بالقراءتين الثانية والثالثة على أمر مؤقت يتيح لوزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، حتى من دون الارتباط بحالة طوارئ أو وضع خاص في الجبهة الداخلية.

وقد أقر الأمر المؤقت لمدة سنتين إضافيتين، بأغلبية 22 مؤيدا مقابل 10 معارضين.

وينص القانون على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء، استنادا إلى رأي مهني، بأن هيئة بث أجنبية تمس بأمن الدولة، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء وبمصادقة لجنة وزارية أو الحكومة، أن يأمر بوقف بث ذلك المزود للمحتوى؛ وإغلاق مكاتب القناة؛ ومصادرة جهاز يستخدم لتزويد محتوى القناة؛ وإزالة موقع القناة على الإنترنت.

وتشمل العقوبات التي يتيحها القانون وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية.

وينص القانون على أن يكون الأمر الإداري ساري المفعول لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية.

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف": إسرائيل "تمهد لضربة قاضية" لأردوغان والسبب غزة ..

الاعلام العبري : إسرائيل تتسلّم قائمة مرشحي هيئة تكنوقراط لإدارة غزة بالمرحلة المقبلة

بينيت: "قطر غيت" أخطر خيانة في تاريخ إسرائيل نفذها مكتب نتنياهو

تقرير إسرائيلي يكشف تعهد المزيد من الدول بالانضمام لمجلس السلام في غزة

بعد تعيين ترامب مبعوثا لغرينلاند.. وزير خارجية الدنمارك: يجب على أمريكا أن تحترم السلامة الإقليمية للمملكة

هاكابي محذرا: إذا لم يفهم الأوروبيون أن إيران تهددهم أيضا فهم أغبى مما كنت أظن

نتنياهو يهدد إيران بـ”رد “قاس للغاية” حال نفذت أي عملية عسكرية ضد “تل أبيب”: نعلم ماذا يفعلون

الأخبار الرئيسية

حماس

ضباط إسرائيليون : حماس تتعافى بقوة..

مشاورات أمريكية مكثفة لعقد مؤتمر "إعمار غزة" والقاهرة مرشحة لاستضافة اللقاء

نتنياهو يهدد إيران بـ”رد “قاس للغاية” حال نفذت أي عملية عسكرية ضد “تل أبيب”: نعلم ماذا يفعلون

هاكابي محذرا: إذا لم يفهم الأوروبيون أن إيران تهددهم أيضا فهم أغبى مما كنت أظن

بينيت: "قطر غيت" أخطر خيانة في تاريخ إسرائيل نفذها مكتب نتنياهو

الاتصالات الفلسطينية